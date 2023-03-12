فيصل بن فرحان: يقلقنا تطوير إيران قدراتها النووية

أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن استمرار إيران في تطوير قدراتها النووية يقلق الرياض، ودعا طهران إلى الالتزام بتنفيذ التزاماتها.

وأضاف الوزير السعودي في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط": "نكرر دعوتنا إلى خلو منطقة الخليج والشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل".

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وأردف قائلا: "كما ندعو إيران إلى الالتزام بتنفيذ التزاماتها النووية وتكثيف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وصرح فيصل بن فرحان بأن المملكة ستستمر في العمل مع الحلفاء والأصدقاء في سبيل ضمان ذلك.

ورفض الوزير الإجابة عن الأزمات الطويلة والمتعددة التي تعيشها إيران، مشددا على أن ذلك يعد شأنا داخلي إيرانيا.

وأوضح في السياق أن إيران دولة جارة يصب استقرارها وتنميتها في مصلحة استقرار المنطقة وتنميتها ككل، ونحن في السعودية لا نتمنى لها إلا الخير.

والجمعة، أعلنت إيران والعربية، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية التي قطعت العام 2016.

وبحسب بيان ثلاثي، فقد جرى الاتفاق السعودي الإيراني بمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، لتطوير علاقات حسن الجوار بين الرياض وطهران.

وأعربت كل من الدول الثلاث عن حرصها على بذل كافة الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي.

المصدر: صحيفة "الشرق الأوسط"