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وزير الخارجية المصري يلتقي زوجة القيادي الأسير مروان البرغوثي

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وزير الخارجية المصري يلتقي زوجة القيادي الأسير مروان البرغوثي
(الخارجية المصرية)
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التقى سامح شكري وزير الخارجية المصري، فدوى البرغوثي زوجة الأسير والقيادي الفلسطيني مروان البرغوثي، في مقر الوزارة بالقاهرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد إن الوزير أشار خلال اللقاء إلى "جهود مصر الحثيثة الرامية إلى تحقيق التهدئة في الأراضي المحتلة وإعادة تحريك عملية السلام، بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أساس حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

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وحسب صفحة وزارة الخارجية المصرية، نقل أبو زيد عن شكري تأكيده "على دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".

وذكر أبو زيد أن البرغوثي أعربت "عن تقديرها الكبير للجهود المصرية الحثيثة الداعمة للقضية الفلسطينية على شتى الأصعدة، والتضامن المصري مع قضية الأسرى الفلسطينيين، مستعرضةً المستجدات على الساحة الفلسطينية وتطورات الأوضاع الأراضي المحتلة".

المصدر: RT

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