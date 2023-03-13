مباحثات عمانية إيرانية تتناول العلاقات المشتركة وقضايا إقليمية

بحثت سلطنة عمان وإيران خلال الجلسة التاسعة للجنة التشاور الاستراتيجي بين البلدين في مسقط، سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، وقضايا إقليمية ودولية.

وبحث الجانبان أوجه التعاون في مختلف المجالات، بما يُسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادلا وجهات النظر في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وترأس الجانب العُماني وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية الشيخ خليفة بن علي الحارثي، فيما ترأس الجانب الإيراني وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية علي باقري.

وجاءت المباحثات بعد يومين من توقيع إيران والسعودية، بوساطة صينية، اتفاقا الجمعة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما خلال شهرين، بعد قطيعة دامت 7 سنوات.

المصدر: الخارجية العمانية