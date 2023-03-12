تونس.. تهشيم أكثر من 10 سيارات أمام فندق في الحمامات

أفادت وسائل إعلام تونسية يوم الأحد، بأن أكثر من 10 سيارات تعرّضت للتهشيم أمام فندق بالحمامات.

وقال مصدر أمني في تصريح لـ"موزاييك" إن فريقا من الشرطة الفنية والشرطة العدلية بالحمامات، تحول إلى نزل بالمنطقة السياحية الحمامات الشمالية للتحقيق في ملابسات تعرض أكثر من عشر سيارات تابعة لأعضاء المكتب الوطني للمصائف والجولان لتهشيم النوافذ وبعثرة محتوياتها.

وأضاف المصدر الأمني أن فرق التحقيق رفعت البصمات وكاميرات المراقبة بالنزل.

وأفاد بأن المحققين استمعوا لشهادة حراس النزل، في ما تشير المعطيات الأولية إلى أن الحادثة كانت بهدف السرقة.

المصدر: "موزاييك"