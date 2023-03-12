"بلوغر" مصرية شهيرة تفقد بصرها نهائيا بعد تعرضها لإطلاق للنار (صور)

أعلن الحساب الرسمي للـ"بلوغر" المصرية سارة محمد، أنها فقدت بصرها بشكل نهائي وضيّعت آخر فرصة لها في استعادة نظرها، بعد تعرضها لإطلاق للنار.

وقال الحساب الرسمي للـ"بلوغر" على "إنستغرام"، إن "سارة فقدت آخر أمل كانت متمسكة به.. للأسف النتيجة النهائية سارة فقدت بصرها.. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه".

وتعرضت الـ"بلوغر" سارة محمد لحادث منذ أسابيع قليلة، خلال سيرها برفقة خطيبها على الطريق الصحراوي، حيث هجم عليهما مجموعة من البلطجية وأطلقوا عليهم الرصاص، فتكسر زجاج السيارة وتناثر بوجه سارة محمد، وتسبب في فقدان بصرها.

وحدد الأطباء إصابتها بنزيف في المخ، إلى جانب إصابة عينها اليسرى بثلاث رصاصات واليمنى برصاصة واحدة، الأمر الذي أدى إلى رفض الأطباء خضوعها للتدخل الجراحي.

وقالت سارة إن خطيبها كان هو المقصود بمحاولة القتل، لكنها ألقت نفسها أمامه لتتلقى الرصاصات بدلا منه.

وأشارت إلى أن الأطباء استخرجوا الزجاج من عينيها، لكنهم لم يتمكنوا من استخراج الرصاصات أو إنقاذ بصرها، لافتة إلى أنها تلقت 70 غرزة في رأسها.

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المصدر: وسائل إعلام مصرية