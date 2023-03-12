سعيّد: بعض الجهات تحنّ إلى العشرية الماضية والبرلمان الماضي

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن ما يحصل اليوم مع عدد من النواب في تكوين الكتل، أمر من التاريخ.

وشدد قيس سعيد خلال زيارة أداها إلى مقرّ "سنيب لابراس الصحافة" يوم السبت، على أن "البرلمان لن يكون كما كان في السابق".

وأكد رئيس الدولة أن التشريعات يجب أن تعبّر عن الإرادة العامة لا إرادة بعض الجهات التي ما زالت تحن إلى العشرية الماضية وإلى البرلمان الماضي.

وأضاف أن المجلس التشريعي القادم يجب أن يكون في مستوى تطلعات الشعب التونسي.

المصدر: وسائل إعلام تونسية