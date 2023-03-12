المغرب: إحباط محاولة لتهريب 294 كيلوغراما من مخدر "الشيرا"

أحبط الأمن المغربي محاولة لتهريب 294 كيلوغراما من مخدر "الشيرا" على متن سيارة تحمل لوحة أجنبية.

وقال مصدر أمني إن عمليات المراقبة والتفتيش الحدودي أسفرت عن حجز كميات المخدرات المهربة مخبأة بعناية داخل تجاويف أعدت خصيصا لذلك داخل الهيكل الحديدي للسيارة.

وأضاف أن إجراءات البحث مكنت من توقيف سائق المركبة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 66 سنة.

وأخضع المشتبه به للبحث القضائي، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وتحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

المصدر: "هسبريس"