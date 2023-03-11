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فتوى في مصر حول التخلّف عن الخدمة العسكرية

أخبار العالم العربي

فتوى في مصر حول التخلّف عن الخدمة العسكرية
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أكد مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، أن الهروب من الخدمة العسكرية حرام شرعا.

وأضاف خلال لقاء تلفزيوني أن الهروب يشمل افتعال أسباب لعدم الالتحاق بالمؤسسة العسكرية أو الهروب أثناء أداء الخدمة.

وتابع: "لا يجوز الهروب من الخدمة العسكرية تحت أي مبرر من المبررات الواهية التي يضعونها"، مؤكدا أن الجيش يحمي الوطن ويدافع عن الحدود.

واستكمل: "لا يستطيع أحد أن يعتدي علينا ما دام هذا الجيش بقوته.. الجندي مشارك في هذا الشرف والنبل الذي يخوضه الجيش المصري في الدفاع وفي الحرب ضد الإرهاب".

وأشار إلى أن الالتحاق بالجيش شرف كبير، وأن الجندي له التقدير على ذلك، ومن ثم لا يجوز له الهروب أو يفعل ما يؤدي لهروبه.

المصدر: القاهرة 24

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