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العراق يحبط تهريب 3 ملايين حبّة مخدرة عبر الحدود مع سوريا (صور+فيديو)

أخبار العالم العربي

العراق يحبط تهريب 3 ملايين حبّة مخدرة عبر الحدود مع سوريا (صور+فيديو)
RT
العراق يضبط 3 ملايين حبّة مخدرة عند معبر مع سوريا
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أحبطت هيئة المنافذ الحدودية العراقية في معبر القائم مع سوريا محاولة لتهريب أكثر من ثلاثة ملايين حبة مخدرة مختلفة الأنواع كانت مخبأة في صناديق تفاح من نوعية رديئة.

وذكرت الهيئة العراقية في بيان: "ضمن سعيها المستمر في محاربة أعداء الوطن وإفشال محاولات استهداف المواطنين الأبرياء، تمكنت هيئة المنافذ الحدودية في منفذ القائم الحدودي بمتابعة مباشرة من اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي، من ضبط كمية كبيرة من (الحبوب المخدرة) تبلغ أكثر من ثلاثة ملايين حبة مختلفة الأنواع مخبأة داخل صناديق تحتوي فاكهة التفاح ومحمّلة داخل براد".

وأضافت: "حيث تمت عملية الضبط من خلال المعلومات الواردة من مصادرنا الخاصة وتعزيز المعلومة من قبل أمن الحشد الشعبي".

العراق يحبط تهريب 3 ملايين حبّة مخدرة عبر الحدود مع سوريا (صور+فيديو)
RT
العراق يضبط 3 ملايين حبّة مخدرة عند معبر مع سوريا

المصدر: RT

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