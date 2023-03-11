 
مباشر

مواقف سابقة لبن سلمان حول إيران تعود إلى الواجهة

أخبار العالم العربي

مواقف سابقة لبن سلمان حول إيران تعود إلى الواجهة
Globallookpress
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uwlu

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من مقابلات أجراها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تطرق فيها إلى الملف الإيراني.

إقرأ المزيد
محمد بن سلمان: إيران جارتنا للأبد ولن نتمكن من التخلص من بعضنا بعضا ويجب حل الأمور بيننا
محمد بن سلمان: إيران جارتنا للأبد ولن نتمكن من التخلص من بعضنا بعضا ويجب حل الأمور بيننا

وقال محمد بن سلمان في أحد المقاطع المتداولة من مقابلة تلفزيونية، إن "إيران دولة جارة وكل ما نطمح له أنه يكون لنا علاقة طيبة ومميزة مع إيران لا نريد وضع إيران يكون صعب بالعكس نريد إيران مزدهرة تنمو لدينا مصالح فيها لديهم مصالح في المملكة العربية السعودية لدفع المنطقة والعالم للنمو والازدهار، إشكاليتنا هي في التصرفات السلبية التي تقوم بها إيران من برنامجها النووي أو دعمها لميليشيات خارجة عن القانون في بعض دول المنطقة".

ويأتي ذلك، عقب إعلان المملكة العربية السعودية وإيران أنهما اتفقتا على استئناف العلاقات الثنائية بمبادرة صينية، وإعادة فتح السفارتين والبعثات الدبلوماسية خلال مدة أقصاها شهران.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا