مواقف سابقة لبن سلمان حول إيران تعود إلى الواجهة

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من مقابلات أجراها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تطرق فيها إلى الملف الإيراني.

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وقال محمد بن سلمان في أحد المقاطع المتداولة من مقابلة تلفزيونية، إن "إيران دولة جارة وكل ما نطمح له أنه يكون لنا علاقة طيبة ومميزة مع إيران لا نريد وضع إيران يكون صعب بالعكس نريد إيران مزدهرة تنمو لدينا مصالح فيها لديهم مصالح في المملكة العربية السعودية لدفع المنطقة والعالم للنمو والازدهار، إشكاليتنا هي في التصرفات السلبية التي تقوم بها إيران من برنامجها النووي أو دعمها لميليشيات خارجة عن القانون في بعض دول المنطقة".



ويأتي ذلك، عقب إعلان المملكة العربية السعودية وإيران أنهما اتفقتا على استئناف العلاقات الثنائية بمبادرة صينية، وإعادة فتح السفارتين والبعثات الدبلوماسية خلال مدة أقصاها شهران.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي