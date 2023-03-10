إعلامي مصري: الدولة دخلت في الاقتصاد لتنقذه وعليها الخروج الآن لتوقظه (فيديو)

قال الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى، إن "الأزمة في مصر هي أزمة بإدارة الاقتصاد وأن الحكومة المصرية لا تملك عقل المستثمر، ولا بد أن يكون هناك فكر استثماري لتشهد البلاد تطورا كبيرا".

وأوضح عيسى خلال برنامجه "حديث القاهرة" عبر قناة "القاهرة والناس" مساء الجمعة، أن انتاج الدولة يمثل عبئا على الاستثمار وعلى الدولة نفسها، مؤكدا أن الدولة دخلت في الاقتصاد لكي تنقذه.

وتابع الإعلامي إبراهيم عيسى: "لا بد أن تخرج الدولة من الاقتصاد الآن حتى توقظه، وكما دخلت هذا القطاع بحماس شديد، عليه الخروج منها بحماس كبير".

وصرح بأنه لم يعد مطلبا محليا لكنه مطلب عالمي، ويجب تقديم الشركات للبيع بروح مستثمر وليس بروح الدولة.

وفي وقت سابق، قال الإعلامي إبراهيم عيسى إن كل القرارات التي تتخذها الحكومة المصرية هي محاولات لتخفيف آثار الأزمة على المواطن، لافتا إلى أن العالم يغير في طريقته وتوجهاته إذ بدأ يعمل على تأمين المخاطر والاكتفاء الذاتي، ولا يريد أن يسلم نفسه لدول أخرى تقرر مصيره.

المصدر: وسائل إعلام مصرية