رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب واشنطن بالضغط على تل أبيب

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الإدارة الأمريكية للضغط على "إسرائيل لوقف جرائمها ضد الفلسطينيين"، وحذر من تداعياتها الخطيرة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم أدهم، في بيان، إن اشتية "يدعو الإدارة الأمريكية لممارسة ضغطها على سلطات الاحتلال لوقف جرائمها المتنقلة في المدن والقرى، والبلدات، والمخيمات، محذرا من تداعياتها الخطيرة، ومحملا اسرائيل كامل المسؤولية عنها".

وقال البيان إن "القتل الممنهج يتواصل مستهدفا أطفالنا وهم في ريعان طفولتهم، وبواكير عطائهم"، وأضاف: "في تقاسم دموي بين جيش المستوطنين، وجنود الاحتلال، قتل الشاب عبد الكريم بديع الشيخ (21 عاما) برصاص مستوطن حاقد في قرية سنيريا، وبعد ظهر اليوم قتل الطفل أمير مأمون عودة (16 عاما). من قلقيلية برصاص جنود الاحتلال.

المصدر: RT