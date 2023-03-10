سفير مصر السابق في روسيا يتحدث لـRT عن أهمية الاتصال بين بوتين والسيسي

تحدث سفير مصر السابق في روسيا، عزت سعد، عن أهمية الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي.

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وأشار السفير عزت سعد، في تصريحات لـRT، إلى أن الاتصال دليل على تصميم البلدين الاحتفاظ بعلاقات استراتيجية، موضحا أن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري مؤخرا إلى روسيا تؤكد أيضا تصميم البلدين على علاقات قوية بينهما.

وأوضح أنه في غضون أيام قليلة ستستضيف القاهرة أعمال اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادي والعلمى والفني برئاسة وزيري التجارة في البلدين.

وشدد على أن هذا يؤكد أن هناك إرادة سياسية مشتركة للحفاظ على العلاقات بين البلدين وتطويرها والبناء على كل ما تحقق على كافة الأصعدة بينهما .

وأعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث في اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي تصدير الحبوب الأوكرانية، عبر الممر الإنساني الذي فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود.

وقال الكرملين في بيانه: "أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على الموقف الروسي تجاه اتفاقية إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، وتصدير المواد الغذائية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية، وشدد على ضرورة تنفيذ الاتفاقية بشكل شامل".

كما بحث بوتين والسيسي قضايا التعاون الثنائي وتوريد المنتجات الزراعية الروسية إلى مصر.

وأضاف الكرملين: "أشار الجانبان إلى التطور التدريجي في العلاقات والودية وذات المنفعة المتبادلة في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية بين البلدين، في إطار معاهدة الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا ومصر".

وتابع: "ركز الجانبان على قضايا توريد المنتجات الزراعية الروسية إلى مصر، وتنفيذ المشاريع المشتركة الكبرى في مجالات الطاقة والصناعة".

وأشار بيان الكرملين إلى أن هذه القضايا ستبحث في اجتماع اللجنة الحكومية الروسية المصرية المشتركة المزمع في القاهرة في غضون أيام.

وأكد أنه "تم الاتفاق على مواصلة تنسيق جهود روسيا ومصر لحل أزمات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

المصدر: RT