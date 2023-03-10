السيسي يعزي الملك سلمان وولي عهده

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسل برقية تعزية، إلى ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد محمد بن سلمان.

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وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها: "بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقيتي عزاء إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، في وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود".

وتابعت الرئاسة المصرية: "أعرب الرئيس المصري عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".

ونعى الديوان الملكي السعودي الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وأعلن أنه سيتم الصلاة على جثمانها بعد صلاة الجمعة في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

وقال الديوان في بيان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة، الجوهرة بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وسيُصلى عليها ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة الجمعة الموافق 18 / 8 / 1444هـ، في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: RT