مصر.. سولار في النيل ومياه سوهاج تخطر 4 محافظات بتشديد التأهب في محطات مياه الشرب (صور)

رصدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج في مصر يوم الخميس، بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه شطورة السطحية بمركز طهطا.

وأفادت شركة المياه بأنه تم التنسيق مع غرفة العمليات بمحافظة سوهاج وإبلاغ الوحدة المحلية لمركز طهطا، وتم إغلاق مأخذ المحطة والاعتماد على خزان المحطة وتشغيل محطات المياه الارتوازي لتعويض كمية المياه لدى المواطنين.

وذكرت أنه وعقب انتهاء آثار بقعة السولار من أمام مأخذ المحطة سيتم رفع عينات للتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية وتشغيل المحطة.

وقالت الشركة، إنه تم إخطار الجهات المعنية بالمحافظة ومديرية الصحة والري والمسطحات المائية، بالإضافة إلى قطاع المعامل بشركات مياه الشرب بأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم، لرفع درجة الاستعداد.

وأشار الكيميائي منصور صابر علي رئيس قطاع المعامل والجودة، إلى أن نقاط المتابعة والرصد وفرق المناوبات تتابع تحرك بقعة السولار، كما تم اتخاذ كافة الاستعدادات أمام مأخذ محطة مياه السكساكا السطحية بمركز طما، وجاهزية محطات المياه الارتوازية للتشغيل فور ظهور أي آثار لبقعة السولار أمام مأخذ المحطة لتعويض كمية المياه لدى المواطنين.

/ Twitter

/ Twitter

/ Twitter

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري