وزارة النقل السورية تعلن عودة مطار حلب إلى العمل

أعلنت وزارة النقل السورية أن مطار حلب الدولي سيستأنف العمل بدءا من الساعة الثامنة من صباح غد الجمعة، بعد يومين على خروجه عن الخدمة جراء قصف إسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان نشرتها عبر "تلغرام" إن كوادر المؤسسة العامة للطيران المدني بالتعاون مع الشركات الوطنية أنجزوا "إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المطار فجر الثلاثاء الماضي".

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وأوضحت: "وعليه تقرر استئناف حركة النقل الجوي عبر المطار اعتبارا من يوم غد الجمعة، الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي".

ودعت الوزارة النواقل الجوية المشغّلة عبر المطار لإعادة ﺑﺮﻣﺠﺔ رحلاتها القادمة والمغادرة، إضافةً لاستعداد المطار لاستقبال طائرات المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال على مدار الساعة.

وكان مصدر عسكري سوري أعلن يوم الثلاثاء الماضي أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار وخروجه عن الخدمة".

المصدر: RT + "سانا"