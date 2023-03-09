السعودية.. إعدام مواطنين أدينا بالإرهاب والاعتداء على رجال الأمن

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، يوم الخميس، تنفيذ حكم حد الحرابة والقتل تعزيرا في مواطنين أدينا بالانتماء لخلية إرهابية والاعتداء على رجال الأمن ومواقع أمنية في منطقة مكة.

وقالت الداخلية في البيان إن "كلا من علي بن عمر بن موسى الأحمري وإبراهيم بن علي بن مرعي هروبي، وهما سعوديان، أقدما على الانضمام لخلية إرهابية وتوفير الأسلحة والذخائر ورصد المواقع والمقرات الأمنية وتصويرها بقصد استهدافها وقتل رجال الأمن، معتنقين المنهج التكفيري المسوغ لأفعالهم.

وأضافت أن المدعو إبراهيم هروبي قام بتقديم الدعم المالي والمعنوي لأعضاء الخلية الإرهابية وشروعه في تصنيع المتفجرات للإخلال بالأمن الداخلي، وعزمه القيام بعملية انتحارية تستهدف مواقع ومقرات أمنية ورجال الأمن، مشيرة إلى أن علي الأحمري أيّد التنظيم الإرهابي وبايع زعيمه كما أنه كان يحوز حزاما ناسفا.

وذكرت الوزارة أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جرائمهما وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما، والحُكم على علي الأحمري بالقتل تعزيرا، وإبراهيم هروبي بإقامة حد الحرابة وأن يكون ذلك بقتله، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجانيين المذكورين.

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني علي بن عمر الأحمري، وتنفيذ حد الحرابة بالجاني إبراهيم بن علي هروبي، يوم الخميس بمنطقة مكة المكرمة.

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانٍ ، وإقامة حد الحرابة بقتل آخر لانضمامهما لخلية إرهابية، وتوفير الأسلحة والذخائر، ورصد المواقع والمقرات الأمنية وتصويرها بقصد استهدافها وقتل رجال الأمن، وعزم أحدهما القيام بعملية انتحارية تستهدف مواقع ومقار أمنية ورجال الأمن. pic.twitter.com/eWNNFbfgDx — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) March 9, 2023

المصدر: وسائل إعلام سعودية