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لواء سابق بالجيش المصري: روسيا سيطرت على 20% من أراضي أوكرانيا

أخبار العالم العربي

لواء سابق بالجيش المصري: روسيا سيطرت على 20% من أراضي أوكرانيا
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تحدث اللواء السابق في الجيش المصري والمفكر الاستراتيجي سمير فرج، عن آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية بعد دخولها العام الثاني، وتأثيرها على دول العالم إن لم تتوقف قريبا.

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وقال فرج خلال تصريحات لقناة "صدى البلد" إن "الحرب الروسية الأوكرانية دخلت عامها الثاني، وسيطرت موسكو على 20% من الأراضي الأوكرانية".

وأضاف المفكر الاستراتيجي، مساء الأربعاء، "أننا نأمل أن تحدث معاهدات سلام بين الطرفين، الفترة المقبلة"، مؤكدا أن "روسيا استعدت جيدا لمعركة الربيع في أوكرانيا خاصة بعد رفض أمريكا المقترح الصيني لحل الأزمة".

وأوضح الدكتور سمير فرج، أن "روسيا أعلنت أنها لن تجدد معاهدة الحبوب التي من المنتظر أن تنتهي منتصف مارس الجاري الأمر الذي سيتسبب في أزمات غذائية جديدة من المنتظر أن تضرب العالم"، لافتا إلى أن واشنطن بدأت تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة طائرات إف 16.

ولفت المفكر الاستراتيجي، إلى أن تصاعد هذه الحرب سيزيد من مصاعب الوضع الاقتصادي على جميع دول العالم، متمنيا أن يتدخل حكماء العالم من أجل التوصل لاتفاقية سلام "تنهي هذه الحرب لأنها أثرت على دول العالم".

المصدر: صدى البلد

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