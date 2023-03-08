في سابقة من نوعها.. إبرام أول مصنع لإنتاج المواد الطبية من القنب الهندي‬ في المغرب

في سابقة من نوعها على الصعيد الوطني المغربي، تم إبرام عقد مع شركة لإنتاج المواد الصيدلانية والطبية من القنب الهندي في الحي الصناعي بمنطقة الحسيمة.

ونقلت صحيفة "هسبريس" عن مصدر مطلع أنه تم شراء الأرض التي سيشيد عليها المصنع، وأيضا إبرام اتفاقات مع حوالي 19 فلاحا بالمنطقة من أجل تزويده بالقنب الهندي الذي ستتم زراعته على مساحة 15 هكتارا.

وأشارت "هسبريس" إلى أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي تواصل سلسلة اجتماعات ميدانية مع التعاونيات والفلاحين الحاصلين على تراخيص الاشتغال بشكل قانوني.

المصدر: "هسبريس"