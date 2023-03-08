السعودية تحبط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات وتكشف جنسيات مئات المهربين (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إحباطها محاولات تهريب كمية ضخمة من المواد المخدرة، والقبض على مئات المتورطين في عمليات التهريب والكشف عن أعدادهم وجنسياتهم.

وأفاد المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير والجوف، أحبطت محاولات تهريب 52 طنا و371 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر، و1650 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، و352325 قرصا من حبوب الإمفيتامين المخدر.

وأوضح العقيد القريني أنه تم إحباط محاولات التهريب خلال الفترة من 12 فبراير 2023 حتى5 مارس 2023، وقبضت على المهربين، وعددهم 406 متهمين، منهم 44 مواطنا سعوديا، و362 مخالفا لنظام أمن الحدود، وهم 282 من الجنسية اليمنية، و69 من الجنسية الإثيوبية، و6 من الجنسية الصومالية، و3 من الجنسية الأردنية، و2 من الجنسيتين السودانية والسورية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

إحباط محاولات تهريب (52) طنًا و(371) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر وطن و(650) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(352,325) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.#الحرب_على_المخدراتpic.twitter.com/5RtIetmywZ — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) March 8, 2023

المصدر: RT