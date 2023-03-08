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تونس.. بطاقة إيداع بالسجن بحق القيادي بحركة النهضة أحمد العماري

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تونس.. بطاقة إيداع بالسجن بحق القيادي بحركة النهضة أحمد العماري
أحمد العماري
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أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقابس، اليوم الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب السابق والقيادي بحركة النهضة التونسية أحمد العماري.

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وتم توجيه تهم للعماري تعلقت "بتكوين وفاق بغاية تنظيم عملية اجتياز الحدود خلسة ومخالفة قوانين الصرف".

وتولت فرقة مختصة من الحرس الوطني ظهر السبت، إيقاف النائب السابق عن الفترة النيابية 2014 إلى 2019، عن حركة النهضة أحمد العماري في بن قردان من ولاية مدنين.

من جهتها، دانت حركة النهضة بشدة عملية الاعتقال "التعسفية"، معتبرة أنها "مواصلة لحملة اعتقال المعارضين السياسيين والنقابيين وإمعانا في سياسة الهروب إلى الأمام وتطورا خطيرا في استهداف الحريات الفردية والعامة"، وفق نص البلاغ.

المصدر: موزاييك

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