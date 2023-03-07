السعودية.. ضبط إمام جامع شرقي الرياض يجمع التبرعات النقدية والعينية

تمكنت الفرق الرقابية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، من ضبط إمام جامع في شرقي العاصمة الرياض يقوم بجمع التبرعات النقدية والعينية.

وأوضحت الفرق الرقابية أن إمام الجامع استغل مرافق الجامع وأحدث بناء عشوائيا من الحديد "هنغارا" مخالفا للنظام ويخلو من أي وسائل لحفظ المواد الغذائية التي يتم تخزينها فيه، إضافة إلى مخالفة التعاميم التي أصدرتها الوزارة بمنع جمع التبرعات النقدية والعينية إلا عبر القنوات الرسمية.

وفي بيان لها، أفادت الوزارة بأن الفرق الرقابية حررت الواقعة ووثقتها، وأحالة المخالف إلى جهات الاختصاص بالوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه .

وأهابت الوزارة، بالمواطنين والمقيمين، التعاون معها في الإبلاغ عن أي شخص يجمع التبرعات من منسوبي المساجد عبر الاتصال بمركز خدمات المستفيدين، أو التواصل مع فروع الوزارة بالمناطق، مؤكدة أهمية دور المواطن والمقيم في تحقيق رسالة الوزارة وأهدافها العامة.

المصدر: "عكاظ"