مصر.. معهد البحوث الفلكية يعلق على "إشارات الزلزال"

قال أستاذ الزلازل بمعهد البحوث الفلكية والجيولوجية في مصر صلاح الحديدي، إن هناك بعض مروجي الشائعات، تحدثوا عن أن الأسبوع الأول من مارس سيشهد دمارا وهلاكا لمصر ولبنان.

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وأضاف صلاح الحديدي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أنه لا يوجد أي مؤشرات تقول إنه سيحدث زلزال مدمر لمصر خلال هذه الفترة، موضحا ان هناك هزات أرضية تحدث بنسب معينة ولا يشعر بها السكان، وإذا زادت هذه الهزات بنسبة كبيرة يكون هذا مؤشر لحدوث زلزال قوي وذلك لم يحدث حتى الأن.

وتابع أستاذ الزلازل بمعهد البحوث الفلكية والجيولوجية، أن العالم الهولندي الذي يدعي حدوث زلزال مدمر في مصر ليس متخصصا بل أخذ المهنة عن والده فقط وبدأ يمارسها، ولا يوجد معه دلائل علمية قوية.

وقال الدكتور صلاح الحديدي، أستاذ الزلازل بمعهد البحوث الفلكية والجيولوجية،: "جميع المؤشرات حاليا في وضعها الطبيعي والأمور مستقرة تماما".

وتابع: "نحن في حرب شائعات خلال الفترة الحالية وهي بعيدة عن العلم تماما"، موضحا: "قالوا الأسبوع الماضي أن هذا الأسبوع سيكون أسبوع الهلاك والدمار وستحدث زلازل تؤثر على مصر ولبنان ولم يحدث شيء".

واسترسل الدكتور صلاح الحديدي، أستاذ الزلازل بمعهد البحوث الفلكية والجيولوجية،: "توقعوا أن يوم 8 مارس سيكون الأسوأ في تاريخ البشرية"، وقالوا يوم 8 مارس سيحدث زلزال مدمر سيؤثر على مصر وهذا كلام عار تماما من الصحة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية