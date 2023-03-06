وزير الخارجية السعودي يستعرض مع نظيره البريطاني وجهات النظر حيال الأزمة الروسية - الأوكرانية

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، في مقر وزارة الخارجية البريطانية، وتباحثا في القضايا المشتركة لما فيه منفعة البلدين



وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأنه جرى خلال اللقاء، استعراض أوجه الشراكة الراسخة والتاريخية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة مجالات التعاون، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الأزمة الروسية - الأوكرانية، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات ذات المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة، ورفع مستوى التنسيق والتشاور القائم، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف تجاه مجمل القضايا التي تهم الجانبين في المنطقة والعالم، وفق "واس".





المصدر: "واس"وز