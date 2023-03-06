وزير الخارجية التونسي: ملف الأفارقة أخذ منحى آخر بفعل فاعل

ذكر وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، يوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي، أن تونس ذات سيادة ولديها قانون لإقامة الأجانب وتحرص على تنفيذ القوانين ولكن بفعل فاعل أخذ ملف الأفارقة منحى آخر.

وأضاف أن: "الحملة قادها كثيرون أصحاب مصلحة استخدموا ماكينات في الداخل والخارج لضرب تونس ممن روجوا اخبارا خاطئة ومغالطة للحقيقة".

وأعلنت وزارة الخارجية التونسية، في وقت سابق، عن رفضها واستيائها مما ورد في بيان المفوضية الإفريقية، من اتهامات لا أساس لها من الصحة، حول وضع الجالية الإفريقية بتونس.

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المصدر: "موزاييك"