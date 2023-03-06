هنية يهنئ النخالة

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، مهنئا بإعادة انتخابه للاستمرار في قيادة الحركة.

وقال هنية إن "هذا الالتزام بتعزيز قيم الشورى والتداول القيادي لحركة مجاهدة تجري الانتخابات ونحن تحت الاحتلال والحصار دليل عافية وصحة واستقامة سياسية"، مؤكدا "وقوف الحركتين معا في مسيرة الجهاد والمقاومة المباركة حتى يأذن الله بالنصر والتحرير وكنس الاحتلال عن أرض فلسطين".

وعبر هنية عن تهنئته لكل أعضاء المكتب السياسي المنتخبين، مؤكدا "الوقوف معا في هذه المسيرة المباركة بما يخدم شعبنا وقضيتنا وأمتنا".

من جانبه أكد النخالة "استمرار هذه العلاقة الأخوية العظيمة الراسخة مع حركة حماس والالتزام بذات الخط وذات النهج والاستمرار في المقاومة من أجل القضية والدين والوطن".

المصدر: "صفا"