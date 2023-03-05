وزير الدفاع الأمريكي يزور الأردن في مستهل جولة تشمل إسرائيل ومصر ويعلن عن "شراكة" مع عمّان

صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي يزور الأردن في إطار جولة إقليمية تشمل مصر وإسرائيل أيضا، أن الولايات المتحدة تسعى لتطوير علاقات شراكة استراتيجية مع الأردن.

ونقلت قناة المملكة التلفزيونية عن أوستن يوم الأحد قوله" أن الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن قوية ونحن بدورنا نعتزم تطويرها".. "آمل أن يحقق تعاوننا نتائج إيجابية لصالح الدولتين".

ولدى وصوله إلى عمان، ذهب وزير الدفاع الأمريكي للقاء الملك عبد الله الثاني. وقالت مصادر دبلوماسية لقناة الحدث التلفزيونية إن الجانبين بالإضافة إلى مسائل التعاون الثنائي، سيناقشان الوضع في الضفة الغربية، التي تشهد تصاعدا للعنف بين المستوطنين الإسرائيليين والمواطنين الفلسطينيين.

The enduring and strategic partnership between the United States and Jordan is strong. While here, I look forward to collaborating on shared interests that will deliver positive outcomes for both nations. pic.twitter.com/lkri6IGfm6 — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) March 5, 2023

في 26 فبراير، بعد فترة جمود طويلة، عقد لقاء في ميناء العقبة على البحر الأحمر بين رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج ومدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار.

وخلال اللقاء توصل الجانبان لاتفاق، يلتزم بموجبه الطرفان بوقف الاجراءات الأحادية التي تؤدي إلى تصعيد العنف، وأعادا تأكيد التزامهما بالاتفاقات الموقعة في الفترة السابقة.

ويأتي اللقاء بهدف اعادة التنسيق الأمني الثنائي والتعاون خلال شهر رمضان الذي يحل في نهاية شهر مارس.

حضر الاجتماع المساعد الرئاسي الأمريكي بريت ماكغورك، ومنسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المصدر: تاس