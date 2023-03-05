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السعودية تدعم أجاي بانجا لقيادة مجموعة البنك الدولي

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السعودية تدعم أجاي بانجا لقيادة مجموعة البنك الدولي
Sputnik
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التقى وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، بالرئيس التنفيذي السابق لشركة أنظمة الدفع الإلكتروني "ماستر كارد"، أجاي بانجا، المرشح لمنصب رئيس مجموعة البنك الدولي.

 وناقش الطرفان رؤية وأولويات مجموعة البنك الدولي خلال الفترة القادمة، حيث استعرض بانجا للوزير الجدعان رؤيته للمضي قدمًا في تحقيق الأهداف التنموية للمجموعة.
وأشار وزير المالية السعودي بأن المملكة العربية السعودية تدعم ترشيح بانجا لهذا المنصب.

المصدر: "واس"

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