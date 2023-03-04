مهاجرون ذوو أصول إفريقية يحتجون في باريس ضد قانون ترحيلهم

تظاهر مئات المهاجرين من أصول إفريقية في شوارع باريس ضد مشروع قانون جديد يشدّد قواعد الهجرة، مرددين هتافات "الشرعية لكل مهاجر غير شرعي" و"العمل بدون وثائق، معاناة للأفارقة".

كما حمل المشاركون لافتة كتب عليها: "ضد القمع والاعتقال والترحيل!"، "من أجل سياسة هجرة مضيافة".

وذكر مراسل وكالة "نوفوستي"، أن مئات المهاجرين السود تجمعوا في "شاتو روج" شمالي باريس للتظاهر ضد قانون اللجوء والهجرة.

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يشار إلى أنه تم تنظيم هذا التحرك من قبل المنظمات غير الحكومية الفرنسية لحماية المهاجرين، بالإضافة إلى عدد من جمعيات العمال الأجانب والنقابات العمالية.

كما سبق لهم أن نشروا التماساً ضد مشروع القانون، مشيرين إلى أنه "انتهاك أساسي لحقوق المهاجرين" ويهدف إلى "تكريس التعسف والممارسات القمعية للولاة في القانون".

ويتضمن قانون "اللجوء والهجرة" الجديد، المعروف في فرنسا باسم "قانون دارمانين"، العديد من الإجراءات لتسهيل ترحيل المهاجرين. ويشمل ترحيل الأجانب من فرنسا، الذين ارتكبوا جرائم.

وبحسب وزير الداخلية جيرالد دارمانين، فإن هذا هو "أقسى" مشروع قانون قدمته الحكومة الفرنسية على الإطلاق بشأن الهجرة.

على أن يبدأ النظر في مشروع القانون هذا في إطار مجلس الشيوخ الفرنسي في نهاية مارس الجاري.

المصدر: نوفوستي