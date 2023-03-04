السعودية.. ضبط 13898 مخالفا للأنظمة وترحيل أكثر من 10 آلاف منهم

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 23 فبراير حتى 1 مارس، عن ضبط 13898 مخالفا

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية أنه من بين المخالفين 8001 مخالف لنظام الإقامة، و3832 مخالفا لنظام أمن الحدود، و2065 مخالفا لنظام العمل.

وأفادت بأنه بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 777 شخصا، 51% منهم يمنيو الجنسية، و41% إثيوبيو الجنسية، و8% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 52 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 8 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 20918 وافدا مخالفا، منهم 17535 رجلا، و3383 امرأة، في حين تمت إحالة 11,774 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2480 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10241 مخالفا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

المصدر: "عكاظ"