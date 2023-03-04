منعا لأي "تدخل فاضح" .. قيس سعيد يحذر من مشاركة أجانب في تظاهرة لـ"الاتحاد العام التونسي للشغل"

حذر الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الجمعة "الاتحاد العام التونسي للشغل" من مغبة التسامح مع مشاركة أجانب في تظاهرة ينظمها يوم السبت المقبل، مؤكّدا أن بلاده "ليست أرضا بلا سيد"

وخلال لقاء مع وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، شدد سعيد على أن "الاتحاد العام التونسي للشغل حر في تنظيم تظاهرات، لكنه ليس حرا في دعوة أجانب للمشاركة فيها".

وأردف: "البعض يريد دعوة أجانب للمشاركة في تظاهرات في تونس وهذا أمر غير مقبول"، مؤكّدا أن بلاده "ليست أرضا بلا سيد".

ويأتي هذا التحذير غداة إعلان الاتحاد أن ماركو بيريز مولينا، القيادي النقابي الإسباني، منع من دخول تونس للمشاركة في هذه التظاهرة المعارضة لسياسات سعيد.

وفي 18 فبراير، أمر سعيد بطرد الأمينة العامة للكونفدرالية الأوروبية للنقابات إيستر لينش بسبب تصريحات وصفتها تونس بأنها "تدخل فاضح" خلال مشاركتها في تظاهرة للاتحاد في محافظة صفاقس (وسط شرق).

المصدر: "فرانس برس"