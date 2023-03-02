الناطق باسم الحكومة المغربية: ارتفاع كمية استيراد الوقود الروسي العام الماضي

أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، أن استيراد الغاز الروسي من قبل المغرب ظل دائما في حدود 10%‎، سواء في عهد هذه الحكومة أو في عهد سابقاتها.

وجاء ذلك جوابا عن أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحفية عقدها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، يوم الخميس، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي الأسبوعي.

وأشار بايتاس إلى إن "الاستيراد سنة 2020 كان في حدود 9%‎، ثم تراجع إلى 5%‎ سنة 2021، قبل أن يعاود الصعود إلى 9%‎ سنة 2022"، موضحا أن ذلك راجع إلى أن الاستيراد حر.

وأكد بايتاس أن المغرب عمل على تسخير كل الجهود من أجل استيراد الفحم الحجري الروسي، مما أسهم في التحكم في فاتورة إنتاج الكهرباء بالمغرب.

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المصدر: هسبريس