رئيس البرلمان المصري يطالب بحذف "عبارات مسيئة" للحكومة: "انتقدوا دون المساس بالأشخاص"

طالب رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، بحذف كل عبارة "مسيئة للحكومة" من مضبطة جلسة اليوم الثلاثاء، وقال إنه نيابة عن كل النواب "يجل الحكومة ويحترمها".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، وأثناء نظر طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، وبعدما طالب وزير شؤون المجالس النيابية علاء الدين فؤاد، بحذف العبارات التي "تمثل إساءة للحكومة".

وخاطب رئيس البرلمان النواب بالقول: "كلنا بشر وكلنا نخطئ.. انتقد العمل كما تشاء ولكن دون المساس بأي أشخاص".

وأضاف جبالي: "لا نقبل بأي إساءة للحكومة، وتحذف أي عبارات مسيئة للحكومة أو للوزيرة".

وزير شؤون المجالس النيابية وجّه الشكر لرئيس المجلس، قائلا: "نحن نقبل النقد البناء، ونعمل على إزالة أسبابه، إلا أننا نرفض أي إساءة"، وأشار إلى أن "الحكومة تعرضت للإساءة فضلا عن الإساءة للوزير شخصيا".

المصدر: "صدى البلد"