نائبا وزير الخارجية الروسي يستقبلان السفير المصري بموسكو

أعلنت الخارجية الروسية أن نائبي وزير الخارجية استقبلا يوم الاثنين السفير المصري لدى موسكو نزيه النجاري لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت الخارجية في بيان لها، إلى أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف استقبل السفير، حيث جرى بينهما "تبادل الآراء حول القضايا الملحة المتعلقة بالوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على البحث عن سبل لتسوية الأزمات في ليبيا وسوريا والصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وفي بيان منفصل، ذكرت الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين بحث مع السفير المصري "المسائل الآنية للتعامل الروسي المصري على المنصات الإقليمية والدولية".

وأضاف البيان أنه أولى الجانبان "اهتماما خاصا لدراسة بعض جوانب الوضع في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، مع التركيز على الوضع في ليبيا".

وأشار البيان إلى أنه "جرى التأكيد على أهمية تسوية النزاعات المتبقية في المنطقة بطرق سياسية ودبلوماسية حصرا، بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الشأن".

ويشار إلى أن اللقاءين عقدا بطلب من الجانب المصري.

المصدر: RT