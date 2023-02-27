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رفضا لعودة (سانت ليغو).. مظاهرات في العراق لمنع تغيير قانون الانتخابات

أخبار العالم العربي

رفضا لعودة (سانت ليغو).. مظاهرات في العراق لمنع تغيير قانون الانتخابات
AFP
صورة تعبيرية
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الاثنين، بأن المئات من أعضاء القوى السياسية الناشئة ونشطاء تظاهروا في بغداد لمنع تغيير قانون الانتخابات.

وذكر مراسلنا، أن التظاهرة كانت بالقرب من المنطقة الخضراء، حيث رفع المتظاهرون شعارات ومطالب تمنع تغيير قانون الانتخابات الحالي الذي أسهم في صعود القوى الناشئة والنواب المستقلين إلى مجلس النواب، وفق آلية الدوائر المتعددة.

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وأضاف، أن التظاهرة تأتي بعد مساع من كتل سياسية لإعادة العمل بالقانون السابق المعروف باسم قانون (سانت ليغو) حيث العمل به وفق الدائرة الواحدة، وهو ما يعتبره النشطاء والقوى السياسية والمتظاهرون بـ"القانون الذي يكرس نفوذ القوى السياسية الكبيرة".

ويعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أبرز الرافضين لعودة العمل بقانون (سانت ليغو) ويسعى إلى استمرار الاعتماد على قانون الدوائر الانتخابية المتعددة.

المصدر: RT

 

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