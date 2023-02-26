مطابخ ميدانية عراقية لمنكوبي الزلزال في جبلة السورية

وصل إلى مدينة جبلة السورية متطوعون عراقيون، وأقاموا مطابخ ميدانية لتقديم 10 آلاف وجبة غذائية يوميا لمدة 10 أيام، حسب القائم بأعمال السفارة العراقية ياسين شريف الحجيمي.

وأشار الحجيمي أيضا إلى وصول قافلة مساعدات غذائية قادمة من مدينة كربلاء إلى مدينة اللاذقية تضم نحو 80 شاحنة محملة بمواد إغاثية للمتضررين من الزلزال.

ولفت إلى وصول أدوية مفقودة يحتاجها ذوو الأمراض المزمنة إضافة إلى شاحنة محملة بالكراسي المتحركة للمرضى، وكميات من حليب الأطفال والحفاضات.

المصدر: صحيفة تشرين السورية