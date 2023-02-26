السوداني يوجّه "مكافحة الإرهاب" بمطاردة "داعش" في صحراء الأنبار

أطلق جهاز مكافحة الإرهاب بتوجيه من رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، حملة لمطاردة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في عكاشات بصحراء الأنبار غربي البلاد.

وفي بيان له اليوم الأحد 26 فبراير، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول عبدالله : "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني، وبإشراف مباشر من قبل رئيس جهاز مكافحة الإرهـاب، شرع أبطال جهاز مكافحة الإرهـاب بواجب فجر اليوم الأحد لمطاردة عصابات داعش الإرهابية في عكاشات بصحراء محافظة الأنبار غربي البلاد."

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وأضاف البيان: "حيث اشتبكت وحدات جهازنا البطلة مع عناصـر عصابات داعـش وتمكنت من قتل 17 عنصرا ارهابيا بينهم قيادي بارز جدا في عصابات داعش الإرهابية وعناصر قيادية أُخرى ."

وأردف بيان القوات المسلحة: "أشاد السيد القائد العام بجهود وبسالة وشجاعة رجال المهمات الصعبة جهاز مكافحة الارهاب وكل من ساندهم من الأبطال في جهاز المخابرات الوطني العراقي وكذلك قيادة العمليات المشتركة في تنفيذ هذه العملية البطولية."

واختتم: "بوركت سواعدكم يا فخر العراق وشعبه"

المصدر: RT