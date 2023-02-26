قوات جوية سعودية تصل الإمارات للمشاركة في تدريبات "علم الصحراء 2023"

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، وصول مجموعات من القوات الجوية السعودية إلى الإمارات، بهدف المشاركة في مناورات "علم الصحراء 2023".

وأوضحت وزاراة الدفاع عبر "تويتر"، أن مناورات "علم الصحراء 2023" تهدف إلى تطوير الجاهزية القتالية لدى القوات المشاركة، وتبادل الخبرات العسكرية.

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ومن جانبها أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم وصول مجموعة من قواتها الجوية إلى الإمارات للمشاركة في تمرين "علم الصحراء 2023"، في إطار رفع الجاهزية القتالية.

https://twitter.com/modgovksa/status/1629524022252675075?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1629524022252675075%7Ctwgr%5Ea3d164ed2cb8767efe4efc6e121efcc698c62297%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Falkhaleejonline.net%2FD8B3D98AD8A7D8B3D8A9%2FD982D988D8A7D8AA-D8B3D8B9D988D8AFD98AD8A9-D8AAD8B5D984-D8A7D984D8A5D985D8A7D8B1D8A7D8AA-D984D984D985D8B4D8A7D8B1D983D8A9-D8A8D985D986D8A7D988D8B1D8A7D8AA-D8ACD988D98AD8A9

ولم تعرف بعد هوية الدول المشاركة في المناورات الجوية المرتقبة إلى جانب الإمارات والسعودية، وما إذا كانت ستضم دولا خليجية أخرى.

المصدر: وكالات