رئيس مجلس النواب المصري يلتقي الرئيس السوري بشار الأسد (صورة)

التقى رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي بالرئيس السوري بشار الأسد، على هامش وصول عدد من رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي إلى دمشق.

وظهر رئيس البرلمان المصري خلال استقبال الرئيس السوري لعدد من رؤساء البرلمانات في سوريا.

وفور وصوله مطار دمشق، أكد رئيس مجلس النواب المصري "نحن في سوريا العزيزة الشقيقة لدعمها والتضامن معها في مواجهة محنة الزلزال"، مضيفا "نقول للشعب السوري.. نحن أخوة ونقف إلى جواره في هذه الظروف الصعبة".

من جانبه أكد رئيس مجلس الشعب السوري، أن الزيارة تأتي للتأكيد على أن سوريا هي قلب العمل العربي المشترك، موجها الشكر كل الوفود التي قدمت إلى دمشق.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول مصري رفيع المستوى إلى سوريا، منذ الأحداث التي لحقت بالدول العربية عام 2011.

المصدر: RT