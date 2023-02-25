صحفي إسرائيلي يدخل المدينة المنورة ويصور بالقرب من المسجد النبوي الشريف (صورة + فيديو)

تسبب تقرير مصور بثته القناة 13 العبرية بموجة غضب واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل، حيث وثق تواجد مراسلها في السعودية وتصويره من داخل الأماكن المقدسة ومن ضمنها المسجد النبوي.

ووثق الصحفي الإسرائيلي رحلته هو ومرافق له إلى السعودية والتي بدأت عبر معبر الأردن، حيث ترك سيارته هناك وبدأ الرحلة.

وكشف مراسل القناة العبرية في بداية التقرير أن كل من زار السعودية حذره من الكشف عن هويته.

وقبل بداية الرحلة ظهر في سيارته يقول: "أشعر بالخوف وأيضا بالانفعال أتمنى أن تكون زيارة مثيرة ورائعة".

وأضاف: "الآن ننطلق إلى معبر الأردن سنترك السيارة هنا ونسافر لعمان ومنها إلى السعودية.. سأتوجه إلى هناك بجواز سفر أوروبي لكيلا يعرفوا أننا إسرائيليون".

ووثق الصحفي الإسرائيلي في التقرير المصور لحظة وصوله للمملكة وبعدها استعرض نشاطه هناك، وصور عدة مناطق مختلفة في جدة.

ويظهر في المقطع رد فعل بعض السعوديين الذين أفصح لهم عن هويته، حيث كانوا رافضين لتواجده في السعودية بعدما علموا أنه إسرائيلي.

وقال مراسل القناة الـ 13 العبرية معقبا: "كل من أخبرته بأنني سأسافر إلى هذه الدولة يصاب بحالة من الانفعال"، ووصف السعودية بأنها الدولة الأكثر أهمية في الإسلام.

كما وثق الصحفي رحلته إلى المدينة المنورة، وقال إن الطريق استغرق 4 ساعات، واستأجر سيارة هو ومرافقه للقيام بهذه الجولة.

وأفاد "حينما سمع السائق أننا سننشر هذا التقرير عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية طلب منا ألا نلتقط له صور، وحذرنا من الكشف عن هويتنا حتى لا يتوقف الناس عن التعامل معنا".

وعند وصوله إلى المدينة قال الصحفي الإسرائيلي: "ها قد وصلنا إلى المدينة المنورة التي تعتبر ثاني أقدس مدينة في الإسلام".

وبعدها ظهر على بوابات المسجد النبوي، وأشار لقبر النبي محمد، قائلا: "القبة الخضراء التي ترونها خلفي هي قبر النبي محمد ويوجد تحتها قبره".

وأردف قائلا: "هنا أقف بالقرب من قبر النبي محمد الذي تعلوه هذه القبة الخضراء".

اختراق صـhيوني جديد وخطير...

صحفي إسرائيلي يدخل المدينة المنورة ويصور بالقرب من المسجد النبوي الشريف! pic.twitter.com/EDsRRSvhmC — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) February 25, 2023

المصدر: وسائل إعلام