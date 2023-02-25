واشنطن تعلن اعتقال "ممول رئيسي" لحزب الله اللبناني

أعلنت السطات الأمريكية أن لبنانيا يحمل الجنسية البلجيكية، وصفته بأنه "ممول رئيسي" لحزب الله اللبناني، اعتقل في العاصمة الرومانية بوخارست.

وحسب تلك السلطات فإن محمد إبراهيم بزي (58 عاما)، الذي تصفه واشنطن بأنه "إرهابي عالمي"، حول ملايين الدولارات إلى "حزب الله" على مدار سنوات.

وسبق لواشنطن أن عرضت 10 ملايين دولار في عام 2018، للحصول على معلومات حول مكانه.

وقال المدعي الأمريكي بريون بيس، "اعتقد محمد بزي أنه يستطيع نقل مئات الآلاف من الدولارات سرا من الولايات المتحدة إلى لبنان دون أن تكتشفه جهات إنفاذ القانون"، وأضاف أن "اعتقال اليوم يثبت أن بزي كان على خطأ".

وتضمنت التهم الموجهة ضد بزي التآمر لدفع أفراد أمريكيين لإجراء معاملات غير قانونية، إضافة إلى التورط في أعمال إرهابية، وغسل أموال.

المصدر: "أ ب"