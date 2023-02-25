العراق.. قوة من الحشد الشعبي تتصدى لهجوم لـ"داعش" في ديالى

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق تصدي قوة أمنية تابعة لها لهجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابي، استهدف منزل قيادي بالهيئة في محافظة ديالى.

وقالت الهيئة في بيان إن "قوة من الفوج الثاني في اللواء 62 بالحشد الشعبي تمكنت، من التصدي لتعرض "داعشي" إرهابي شمال قضاء المقدادية بمحافظة ديالى".

وأضاف البيان أن "مجموعة من فلول "داعش" الإرهابي هاجمت نقطة امنية تابعة للفوج الثاني في منطقة اللهيب شمال قضاء المقدادية، قبل أن تتصدى لهم القوة".

وأفاد مصدر أمني في ديالى بأن الهجوم استهدف منزلا لقيادي بالحشد الشعبي شمال شرق بعقوبة.

وصرح المصدر بأن مجموعة من "داعش" هاجمت منزل آمر الفوج الثاني من لواء 62 من الحشد عدنان اللهيبي، في قرية اللهيب 40 كم شمال بعقوبة.

وأضاف أن قوات الفوج الثاني تصدت للهجوم وأجبرت المهاجمين على الفرار دون أي خسائر أو إصابات بين صفوف الحشد.

المصدر: موقع "شفق نيوز" العراقي