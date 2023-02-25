تبون: علاقاتنا مع إيطاليا تاريخية.. ودول أوروبية لم يعجبها ذلك

وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون علاقات بلاده بإيطاليا بأنها تاريخية، وقال إن دولا أوروبية لم يعجبها ذلك.

وخلال خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة المحلية، تحدث تبون عن العلاقات الجزائرية الإيطالية، قائلا إن "علاقاتنا مع إيطاليا تاريخية ولم يسبق أن رأينا منها ضررا أو شرا".

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وأضاف: "في العشرية السوداء (الحرب الأهلية في الجزائر في تسعينيات القرن الماضي)، الكل أدار ظهره لنا، إلا إيطاليا التي نملك معها اتفاقيات شراكة".

وختم تبون حديثه بالإشارة إلى أن علاقات الجزائر مع إيطاليا "لم تعجب بعض الدول الأوروبية"، وأضاف أن بلاده "حرة في قراراتها وعلاقاتها الخارجية".

المصدر: موقع "النهار" الجزائرية