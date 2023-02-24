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خدمات تتناسب مع قيمتها.. السديس يدشن عبوات جديدة لماء زمزم (صور)

أخبار العالم العربي

خدمات تتناسب مع قيمتها.. السديس يدشن عبوات جديدة لماء زمزم (صور)
AFP
ماء زمزم - أرشيف -
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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس، العبوات الجديدة لماء زمزم بالمسجد الحرام، بحضور مساعدي ووكلاء الرئيس العام.

وأكد السديس على دور إدارة سقيا زمزم في إيصال وتوزيع الماء المبارك على قاصدي بيت الله الحرام داخل أروقة المسجد الحرام وساحاته، موصيا بالالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية والطرق المتبعة في توزيع العبوات حرصا على صحة وسلامة مرتادي البيت العتيق.

وأوضح ضرورة أن تتناسب الخدمة المقدمة مع قيمة هذا الماء المبارك ومع ما توفره حكومة المملكة من حرص واهتمام فائق بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

وقدم السديس شكره وتقديره لمنسوبي إدارة سقيا زمزم لقاء ما يقومون به من جهود.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية

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