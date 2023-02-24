شاب يعود إلى الحياة أثناء دفنه بعد الزلزال في سوريا

تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبرا عن عودة شاب في سوريا إلى الحياة بعدما ظنوا أنه توفي جراء الزلزال في منطقة الأتارب.

وبحسب المعلومات، فإن الشاب السوري يدعى أحمد المغربي، وقد توقف قلبه بعد الزلزال فعاينه الطبيب وقال إنه توفي، فتم وضعه في البراد لمدة يومين وتم نشر صورته للتعرف إليه.

وبعد ذلك تم وضعه في كيس الموتى وأثناء القيام بدفنه تحرك الكيس وتبين أنه لا يزال حيا وأفيد بأنه بصحة جيدة حاليا.

عاد للحياة بعد أن توفي في #الزلزال بمدينةالأتارب.

الشاب أحمد المغربي، وكان قلبه متوقف فعاينه الطبيب وقال لهم أنه متوفي،وضعوه في البراد لمدة يومين ثم وضعوه في كيس الموتى وعند المقبرة كانت المفاجئة، بأن الكيس يتحرك ليفتحوه ويكتشفوا بأنه حي

وتم نقله الى المشفى وهو بحالة جيدة الآن. pic.twitter.com/q666hS5LA4 — زينب كايا - Zeynep Kaya (@zeynep_kaya99) February 19, 2023

عاد للحياة بعد أن توفي في الزلزال بمدينة #الأتارب

الشاب احمد المغربي اخرجوه من تحت الأنقاض بعد يومين من الزلزال بمنطقة جنديرس وكان قلبه متوقف فعاينه الطبيب وقال لهم انه متوفي فأخذوه ووضعوه بالبراد لمدة يومين ونشرو صورته على غرف الأخبار للتعرف عليه pic.twitter.com/iRArOckdsM — أحمد بركات (@AhmadBa96129527) February 19, 2023

المصدر: وكالات