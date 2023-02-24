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شاب يعود إلى الحياة أثناء دفنه بعد الزلزال في سوريا

أخبار العالم العربي

شاب يعود إلى الحياة أثناء دفنه بعد الزلزال في سوريا
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تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبرا عن عودة شاب في سوريا إلى الحياة بعدما ظنوا أنه توفي جراء الزلزال في منطقة الأتارب.

وبحسب المعلومات، فإن الشاب السوري يدعى أحمد المغربي، وقد توقف قلبه بعد الزلزال فعاينه الطبيب وقال إنه توفي، فتم وضعه في البراد لمدة يومين وتم نشر صورته للتعرف إليه.

وبعد ذلك تم وضعه في كيس الموتى وأثناء القيام بدفنه تحرك الكيس وتبين أنه لا يزال حيا وأفيد بأنه بصحة جيدة حاليا. 

المصدر: وكالات

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