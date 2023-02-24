مصر.. معهد البحوث الفلكية يطمئن بعد الهزة الأخيرة

طمأن المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري المواطنين الذين شعروا بالهلع بعد الهزة الأرضية التي سجلت فى الساعة 12:25 دقيقة صباحا، وشعر بها سكان عدد من المحافظات المصرية.

وقال رئيس قسم الزلازل في المعهد شريف الهادي إن الزلزال الذي حدث قبل ساعات هو هزة أرضية تحدث بشكل طبيعي من فترة إلى أخرى.

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وأوضح الهادي أن سبب الشعور بالزلزال هو أن الهزة الأرضية جاءت بالقرب من مدينة السويس والتي تعد قريبة من مدينة القاهرة لذلك شعر بها المواطنون، وأكد علي أن زلزال السويس يعد هزة أرضية أقل من المتوسطة ولا يشكل أي خطر على المواطنين والأرواح.

وطمأن الهادي المصريين الخائفين الذين هرعوا إلي الشوارع خشية حدوث زلزال مدمر وحدوث أي خسائر قائلا"اطمنوا وكملوا نوم لا داعي للخوف أو الهلع والنزول إلى الشوارع، والزلزال بسيط".

وكانت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية سجلت صباح اليوم الجمعة هزة ارضية بقوة 4.1 على مقياس ريختر على بعد 27 كيلومترا شمال السويس في تمام الساعة الثانية عشر و25 دقيقة.

ولَم يصل للمعهد أي بلاغ بوقوع إصابات.

المصدر: "صدى البلد"