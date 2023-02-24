أسرة السادات تعلق على بيع جواز سفره في مزاد بالولايات المتحدة (صور)

علقت رقية السادات، ابنة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، على ما تم تداوله مؤخرا حول بيع جواز سفر والدها في صالة مزادات أمريكية بـ47 ألف دولار.

وقالت في تصريحات لموقع "القاهرة 24": "لم نتأكد من مدى حقيقة ما تم انتشاره بشأن بيع جواز الرئيس محمد السادات في صالة المزادات الأمريكية".

وصرحت بأنهم لا يملكون أي تفاصيل بشأن كيفية وصول جواز سفر الرئيس إلى أمريكا، مضيفة: "لذلك نتساءل عن من باع هذا الجواز ومن قبض".

وتابعت: "نريد أسماء من اشتركوا في هذا الأمر، من أجل تحديد كيف سنتحرك في هذا الأمر".

يذكر أن صالة مزادات "هيريتدج" في ولاية تكساس الأميركية أعلنت بيع جواز سفر دبلوماسي للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، مشيرة إلى أن جواز السفر بيع يوم الأربعاء خلال أحد المزادات، بقيمة 47.500 دولار.

وبحسب بيانات الصالة، فإن جواز السفر يأتي تصنيفه دبلوماسيا ويحمل رقم 1 وصدر في 19 مارس 1974، وظل ساري المفعول حتى 18 مارس 1981، بعد تجديده في 18 مارس 1979، وهو مكون من 48 صفحة، ومطبوع باللغتين العربية والفرنسية.

ولم تذكر دار المزادات طريقة حصولها على الجواز.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري