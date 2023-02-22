العاهل السعودي يغرد في ذكرى تأسيس المملكة

عبر الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز عن اعتزازه بذكرى تأسيس الدولة في العام 1139هجرية (1727ميلادية).

وقال اليوم الأربعاء، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نستذكر في المملكة العربية السعودية بكل اعتزاز ذكرى يوم التأسيس، الذي يعبر عن نحو ثلاثة قرون من قيام كيان هذه الدولة المباركة عام 1727ميلادية - 1139هجرية، عاصرنا خلالها مختلف التحديات وتجاوزنا فيها جميع الأزمات، وكان التلاحم والاستقرار هو الأساس الذي يجسد عراقة هذا الوطن أرضا وإنسانا".

نستذكر في المملكة العربية السعودية بكل اعتزاز ذكرى يوم التأسيس، الذي يعبر عن نحو ثلاثة قرون من قيام كيان هذه الدولة المباركة عام 1727م- 1139هـ عاصرنا خلالها مختلف التحديات وتجاوزنا فيها جميع الأزمات، وكان التلاحم والاستقرار هو الأساس الذي يجسد عراقة هذا الوطن أرضاً وإنساناً. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) February 22, 2023

المصدر: صحيفة الرياض