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العاهل السعودي يغرد في ذكرى تأسيس المملكة

أخبار العالم العربي

العاهل السعودي يغرد في ذكرى تأسيس المملكة
Globallookpress
الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز
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عبر الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز عن اعتزازه بذكرى تأسيس الدولة في العام 1139هجرية (1727ميلادية).

وقال اليوم الأربعاء، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نستذكر في المملكة العربية السعودية بكل اعتزاز ذكرى يوم التأسيس، الذي يعبر عن نحو ثلاثة قرون من قيام كيان هذه الدولة المباركة عام 1727ميلادية - 1139هجرية، عاصرنا خلالها مختلف التحديات وتجاوزنا فيها جميع الأزمات، وكان التلاحم والاستقرار هو الأساس الذي يجسد عراقة هذا الوطن أرضا وإنسانا".

المصدر: صحيفة الرياض

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