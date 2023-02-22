مصر ترسل طائرتين عسكريتين إلى تركيا بقرار من السيسي

وصلت طائرتان عسكريتان محملتان بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية إلى تركيا، وفقا لبيان صادر عن الحكومة المصرية.

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ووفقا للبيان أرسلت مصر سفينة إمداد محملة بالمواد الغذائية ومهمات إغاثية إلى دولة تركيا، وذلك بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد وراح ضحيته أكثر من 40 ألفا وآلاف المصابين.

وكانت القوات المسلحة المصرية قد أعلنت أنه تم إرسال قوافل من المساعدات الإنسانية إلى سوريا وتركيا بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وغادرت سفينة إمداد مصرية من الميناء متجهة إلى سوريا وتركيا محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية اشتملت على كميات كبيرة من الخيام والبطانيات والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارتي الدفاع والتضامن الاجتماعي والأزهر الشريف وجمعية الهلال الأحمر وصندوق تحيا مصر، للمساهمة في تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر بكلتا الدولتين.

المصدر: RT