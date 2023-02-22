باحث مصري وضع منذ 28 عاما فرضية لحدوث الزلازل المدمرة في شهر فبراير

كشف موقع "الوطن" المصري، عن فرضية وضعها باحث مصري يدعى محمد محمد سالم مطر منذ 28 عاما بعد زلزال 1992 الذي وقع في مصر، حول سبب وقوع الزلازل المدمرة في شهر فبراير.

وكشفت هناء مطر، ابنة مهندس الطيران الراحل محمد محمد سالم مطر، مفاجأة كبيرة، مؤكدة أن والدها توقع تلك الكارثة قبل 28 عاما، تحديدا عقب زلزال 1992 المدمر في مصر، مشيرة إلى أن والدها اهتم اهتماما بالغا بالأجرام السماوية، وعلاقة القمر والكواكب بحدوث الزلازل منذ ذلك الحين.

وأوضحت أن والدها دون ما توصل له العالم الهولندي منذ 28 عاما: "والدي الله يرحمه مهندس طيران، تخرج في قسم طيران وعلوم الفلك والفضاء جامعة القاهرة، درس الفلك، وكان مهتما بالأجرام السماوية، وعلاقة القمر والكواكب بالزلازل، وكتب عنها بعد بعد زلزال مصر 1992".

وعن تنبؤات والدها، قالت ابنة الباحث الراحل محمد مطر: "والدي تابع حركة الكواكب بتلسكوبه الخاص، وتوصل لعلاقة القمر والكواكب بالزلازل، خصوصا في أوائل ومنتصفات الشهور القمرية، وده اللي حصل لأن الفاجعة حصلت في نص شهر رجب العربي".

وأضافت: "والدي توصل إلى أن اصطفاف الكواكب له الدور الرئيسي في حدوث الزلازل وغليان الأرض"، مشيرة إلى أن والدها رحل عن عالمنا منذ عامين، ووثق هذه الافتراضات في عدة صحف مصرية وعربية: "من 28 سنة والدي بيقول الزلازل دي سببها كوكب إيه، وعمل قوانين يحسب ويثبت بها كلامه، كل ده نشر في مجلة العلم المصرية والعربي الكويتي وملحق العلمي للعربي الكويتي".

المصدر: الوطن